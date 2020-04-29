На Харьковщине возле военных складов вспыхнул пожар (видео)

Площадь пожара составляет 350 квадратных метров.

В Балаклее Харьковской области неподалеку от военного арсенала, где в 2019 году произошли взрывы, вспыхнул масштабный пожар.

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Об этом сообщает UA:Харьков.

Огонь вспыхнул в среду, 29 апреля, около 12:30 на выезде из города на окружной дороге. Известно, что загорелась сухая трава.

С огнем борются три отделения спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Угрозы распространения нет.

По словам представителя ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, пожар произошел по другую сторону арсенала, а его площадь составляет 350 квадратных метров.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7:00 28 апреля пожары в лесах Олевского и Овручского районов Житомирской области удалось локализовать. Сейчас тамошние спасатели продолжают тушить отдельные очаги возгорания.