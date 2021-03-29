Пожар произошел вчера вечером в с. Вязовок Павлоградского района.

В Днепропетровской области 28 марта в результате пожара в жилом доме погибли три человека.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел вчера вечером в с. Вязовок Павлоградского района.

"По указанному адресу было направлено отделение 27-й государственной пожарно-спасательной части 6-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, а также пожарных местной пожарной команды", - сказано в сообщении.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит крыша, домашнее имущество и мусор внутри одноэтажного дома на общей площади 60 кв. м.

Отмечается, что в доме пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Позже обнаружено тело еще одной погибшей женщины.

По данным ГСЧС, к тушению пожара привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Пожар локализовали в 23:23 и ликвидировали в 00:29.

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Автор: Виктория Токарева