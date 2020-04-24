В Киеве подожгли Байковое кладбище (фото)
13:40, 24 апреля 2020Происшествия
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Неизвестные подожгли кладбище в пяти разных местах.
Жертв и пострадавших нет / фото: ГСЧС
В Киеве неизвестные подожгли Байковое кладбище в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
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Инцидент произошел в четверг, 23 апреля, в 19:42. На место происшествия прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения.
Пожарники установили, что горит мусор в пяти отдельных очагах на территории «Байкового» кладбища, общей площадью 100 квадратных метров. В 21:17 спасатели ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара стало «занесение постороннего источника зажигания (поджог) неизвестными лицами».
Как сообщал УНИАН, во Львове из-за поджога травы загорелась автостоянка - дым было видно за несколько километров.
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