В Киеве подожгли Байковое кладбище (фото)

Неизвестные подожгли кладбище в пяти разных местах.

В Киеве неизвестные подожгли Байковое кладбище в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

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Инцидент произошел в четверг, 23 апреля, в 19:42. На место происшествия прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

Пожарники установили, что горит мусор в пяти отдельных очагах на территории «Байкового» кладбища, общей площадью 100 квадратных метров. В 21:17 спасатели ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало «занесение постороннего источника зажигания (поджог) неизвестными лицами».

Как сообщал УНИАН, во Львове из-за поджога травы загорелась автостоянка - дым было видно за несколько километров.