Еще двое пострадавших оказались в больнице.

Двое детей и двое взрослых погибли в результате страшного ДТП в Запорожской области, произошедшего на мелитопольской трассе. Впоследствии число жертв увеличилось до пяти.

Как сообщается в сюжете ТСН, еще двое пострадавших находятся в больнице. Авария произошла между селами Высокое и Радостное рано утром в пятницу. Пассажиры одного из автомобилей фактически оказались в плену огня, о чем свидетельствуют кадры с места трагедии.

"Совершили столкновение 2 легковых автомобиля – "Мерседес" и "Опель Астра", в результате чего "Мерседес" загорелся. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 5 человек", - сообщили спасатели.

Виновником аварии предварительно называют водителя "Опеля", который якобы не справился с управлением, вылетел на "встречку" и раздавил "Мерседес". Тот вылетел в кювет, перевернулся и вспыхнул. Спасти водителя и пассажиров не удалось. В больницу попали два человека из салона "Опеля".

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Начато досудебное расследование", - добавили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Автор: Юрий Годован