Еще два человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу.

В Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще двое - травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло 20 августа в 3:58 между с. Высокое и с. Радостное Михайловского района на автодороге М-18 "Харьков-Симферополь". Столкнулись два легковых автомобиля, один из них загорелся. В результате ДТП погибли 4 человека, из них 2 детей (возраст до 8 лет). Еще два человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу.

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Автор: Денис Прядко