В полиции открыли уголовное производство.

Харьковская областная прокуратура опубликовала видео, на котором запечатлен обвал стены в Харькове.

Момент обвала опубликован в Telegram-канале прокуратуры.

Следователи открыли уголовное производство по факту обрушения стены нежилого дома в Основянском районе Харькова.

В отделе коммуникации полиции Харьковской области отметили, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Читайте такжеВ Запорожье мужчина "под кайфом" избил полицейскогоСообщение о том, что по проспекту Гагарина произошел обвал стены четырехэтажного дома поступило в полицию 4 января в 11:30.

"Установлено, что здание, в котором располагались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось", - отметили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Обвал дома в Харькове

Как сообщал УНИАН, обвал четырехэтажного офисного здания на пр. Гагарина, 20 января. Мэр Игорь Терехов поручил профильным службам выяснить обстоятельства разрушения здания.

Как сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, предварительно обрушение произошло из-за начала строительства рядом с обрушившимся зданием.