В Нацполиции рассказали подробности ликвидации "полтавского террориста" (видео 18+)

На видео, в частности, видно, как мужчина вновь берет в заложники полицейского.

Правоохранители обнародовали видео момента ликвидации Романа Скрипника, который утром 23 июля в Полтаве взял в заложники полицейского и несколько дней скрывался от правоохранителей.

Кадры подтверждают гибель Скрипника в ходе спецоперации.

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На видео, в частности, видно, как мужчина вновь берет в заложники полицейского, однако после выстрела захваченному полицейскому удается освободиться, а сам Скрипник взрывается.

«Если бы полицейские не приняли решение ликвидировать террориста, то он мог бы уничтожить заложника или бросить гранату в полицейских. Поэтому решение о ликвидации было оправданным», – написал заместитель министра внутренних дел Анатолий Геращенко, который и разместил ролик у себя на странице в Facebook.

В Нацполиции напомнили, что правоохранители больше недели «прочесывали» местность региона. Параллельно с поисками проводились другие оперативно-следственные и профилактические мероприятия. В частности все группы реагирования патрульной полиции в районах обращали внимание на неместных мужчин и оперативно реагировали на любую информацию людей о незнакомцах и подозрительных лицах.

В конечном итоге подозреваемого обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции Ростовского отделения ночью 1 августа на окраине поселка Опошня. Патрульные обратили внимание на мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого полтавца, и реализовали мероприятия по задержанию подозреваемого.

«Начальник сектора реагирования патрульной полиции, действуя в соответствии с инструкцией и находясь в непосредственном контакте с преступником, держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения. Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность, поскольку он угрожал гранатой, было принято решение о ликвидации подозреваемого», – пояснил глава областной полиции Иван Выговский.

В результате взрыва гранаты, которая была у подозреваемого, никто из полицейских не пострадал.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна.

С ним он уехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле. Злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение автомобиля и взятие заложника) и скрыться.

Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, убежал в лесопосадку.

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