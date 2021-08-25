Предполагаемый виновник аварии находится в больнице под наблюдением правоохранителей и с подозрением.

В результате столкновения двух автомобилей на дороге Борислав-Дрогобыч во Львовской области погибли три человека, еще семеро пострадали.

Детали смертельного ДТП сообщаются в сюжете ТСН.

Сейчас пострадавшие находятся в тяжелом состоянии с переломами и повреждениями внутренних органов. Их родители говорят, что авария произошла из-за того, что 19-летний лихач въехал в такси. Его пассажирами были двое парней и три девушки. Все они дружили, были родственниками и ехали домой с концерта в Бориславе. На бешеной скорости в них въехало авто, которое до этого оказалось на встречке. Удар превратил оба авто в металлолом. Погибли водитель такси и двое пассажиров - 40-летний мужчина, 16-летняя девушка и 20-летний юноша соответственно.

"Они все вместе были на концерте, заказали себе такси и ехали домой, еще осталось домой 4 километра", - рассказывает мать пострадавшего.

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У предполагаемого виновника ДТП подтвердили алкогольное опьянение. Скорость, с которой он ехал, превышала 140 километров в час. Сейчас он тоже в больнице, но уже под конвоем.

"Спидометр в того дурака остановился на 140, у нашего Славика он никогда не превышал скорость, могла быть 60 километров, он ко всем ругался, чем медленнее едешь, тем дальше будешь", - рассказывает коллега погибшего таксиста Марина Каблаш.

19-летнему водителю за совершение смертельного ДТП уже объявили подозрение. Парню грозит до 12 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, в том числе ребенок, и травмы получили семь человек. Инцидент произошел 24 августа в 23:05 в селе Пепле Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 "Мостиска-Самбор-Борислав". Там столкнулись два легковых автомобиля, после чего одно из них загорелось.

Автор: Юрий Годован