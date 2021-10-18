Мужчина, который, по данным правоохранителей, первым обнаружил мертвым родного брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея, рассказал, как все произошло.
Видео его пояснений опубликовала пресс-служба полиции Днепропетровской области.
На записи знакомый Андрея Павлова рассказывает, что сегодня позвонил ему и предложил поехать на работу, однако тот в ответ попросил купить воды и заехать в гости. Позже, уже при встрече, он признался, что плохо себя чувствует и на работу не поедет. Квартиру Павлова, говорит мужчина, он покинул в начале восьмого утра. И добавляет: от предложения вызвать медиков тот отказался.
"Я уехал. Часов в 11 думаю, позвоню, узнаю, как он там. Позвонил в 11 - он не взял. Буквально через каждые пять минут звоню - не берет трубку. Потом через час. Последний звонок я сделал в 15:40, он трубку не брал и я уже потом после работы приехал и вот, обнаружил его в квартире. Позвонил в полицию, вызвал скорую", - рассказал он.
В полиции добавили, что по факту смерти открыли уголовное производство, статью пока не уточняют.
Брат Павлова найден мертвым - детали
18 октября в Кривом Роге был найден мертвым младший брат покойного мэра города Константина Павлова - Андрей.
Как утверждает криворожский блогер Алексей Таймурзин, Андрей Павлов страдал от алкоголизма и, вероятно, умер в результате запоя.
Смерть Константина Павлова
15 августа в собственном доме в селе под Кривым Рогом на Днепропетровщине нашли застреленным мэра города Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Следователи рассматривали несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.
Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.
19 августа Павлова похоронили в Кривом Роге. Проститься с ним пришли многие жители города.
7 сентября на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Николай Батюк отверг версию преднамеренного убийства мэра Кривого Рога.