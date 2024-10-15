По словам матери потерпевшего, на сына постоянно нападал и требовал деньги третьекурсник училища.

В Хмельницком 15-летний ученик профессионального училища попал в реанимацию после избиения его другим студентом. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Министерство образования и науки, а также в Нацполицию с требованием выяснить обстоятельства инцидента.

По информации Лубинца, его представитель в Хмельницкой области Оксана Кизаева пообщалась с директором училища, который сообщил, что учебное заведение не имеет собственного общежития, поэтому на основании договорных отношений пользуется помещением другого общежития, где и произошел инцидент.

Как отмечает уполномоченный, именно работники училища были обязаны нести ответственность за соблюдением норм, правил проживания и дисциплину в общежитии.

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"Известно, что дежурство работников в общежитии осуществляется в соответствии с графиком с 18:00 до 22:00. Избиение одним учеником другого произошло около 23:00. А о происшествии сотрудникам училища сообщил другой ученик. После чего те прибыли на место вместе со "скорой" и полицией", - говорится в сообщении Лубинца.

По его данным, пострадавший сейчас находится в больнице, где ему удалили селезенку.

Лубинец направил запрос в Министерство образования и науки Украины о проведении служебного расследования относительно халатности работников училища, которые не обеспечили надлежащий уровень безопасности ученика. Кроме того, он обратился в Нацполицию для выяснения обстоятельств дела и Национальную социальную сервисную службу Украины с просьбой принять меры реагирования.

Что известно о жестоком избиении студента в Хмельницком

По данным полиции, 2 октября около 23:00 в одном из общежитий Хмельницкого между двумя студентами 17 и 15 лет возник конфликт, в ходе которого старший парень избил младшего, в результате чего тот получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В полиции заявили, что всех участников и свидетелей конфликта установили и допросили. По результатам экспертиз будет решаться вопрос сообщения о подозрении.

Мать потерпевшего рассказала местному СМИ, что проблемы у сына начались с началом учебного года. По ее словам, у него быстро заканчивались средства. Парень признался, что на него постоянно нападал, бил и регулярно требовал деньги третьекурсник. Поздно вечером 2 октября сын прислал сообщение матери о том, что его избили и требуют 200 гривен.

По данным медиков, парень находится в тяжелом состоянии.

По словам матери потерпевшего, 17-летний обидчик - сирота. Его воспитывают приемные родители. Он получает регулярно финансовую помощь от государства и имеет стипендию.

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