Женщина отстранена от выполнения служебных обязанностей.

Во Львовской области воспитательница учебно-реабилитационного центра, находясь в кабинете, избила ученицу. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По предварительной информации, между ученицей и воспитательницей возник внезапный конфликт, в ходе которого женщина нанесла около десяти ударов по телу ребенка предметом, похожим на указку.

"После того, обороняясь, девочка выбила из ее рук предмет, которым ее били. Однако женщина на этом не остановилась и толкнула ученицу на диван, где продолжила бить ребенка ладонью", – отмечают в прокуратуре.

Воспитательнице учебно-реабилитационного центра сообщено о подозрении. Ей инкриминируют умышленное нанесение побоев и совершение других насильственных действий, которые нанесли физическую боль несовершеннолетнему (ч. 1 ст. 126 УК Украины).

Женщина отстранена от выполнения служебных обязанностей.

Избиение ребенка в учебно-реабилитационном центре

Как сообщал УНИАН, в СМИ попало видео насилия над воспитанницей учебно-реабилитационного центра на Львовщине. Воспитательница била и унижала ребенка, называя ее "скотиной".

К сожалению, это не первый подобный инцидент на Львовщине. В сентябре Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что воспитанники учебно-реабилитационного центра регулярно страдают от физического, сексуального и психологического насилия.

Он тогда уточнил, что речь идет о заведении, где находятся наиболее уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и дети с особыми образовательными потребностями. Воспитанницы заведения дали показания о том, что директор учреждения совершал над ними действия сексуального характера.

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