Время опоздания составляет от 36 минут до 4 часов.

В связи с тем, что в Украине разгулялась непогода и зафиксировано резкое ухудшение погодных условий в виде дождя и шквального ветра, по состоянию на 12:56 по Киеву задерживаются 24 поезда.

Как сообщается на сайте "Укрзализныци" время опоздания составляет от 36 минут до 4 часов. Самые большие опоздания зафиксированы на рейсах из Ивано-Франковска в Киев, из Черновцов в Киев, а также опоздание более 4 часов зафиксировано на рейсе Ужгород-Киев.

УЗ сообщает, что на данный момент ведутся ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды. По данным УЗ, в Киеве шквальный ветер повредил накрытие пригородного вокзала.

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Непогода 28 октября

28 октября 2023 года в Киеве "разгулялась" непогода. Погибли два человека. По данным КГГА, в городе зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды. В частности, в Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных травм он скончался. В этом же районе из-за падения ветвей женщина получила травму позвоночника - ее госпитализировали.

Еще один мужчина погиб в результате непогоды в Подольском районе. Сообщалось, что до конца дня 28 октября порывы ветра могут достигать 28 м/c. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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