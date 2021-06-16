Стали известны подробности смерти мужчины в столичном спортклубе SportLife в ТРЦ Retroville.
Об этом сообщает телеканал "Украина 24".
40-летнему посетителю стало плохо на беговой дорожке. На помощь ему бросился другой мужчина и попытался реанимировать. В спортклубе медика не было, на место вызвали скорую помощь.
"Он посинел и упал на пол без сознания. Другой посетитель сообщил работнику спортивного клуба - консультанту. Вместе они начали проводить реанимационные меры. Мужчины проводили сердечно-легочную реанимацию, а когда приехали врачи - применили кардиодефибриллятор", - рассказала пресс-офицер Подольского управления полиции Анна Страшук.
Запустить сердце мужчины медикам не удалось несмотря на час стараний. Правоохранители расследуют его смерть как естественную, а окончательные причины установит судмедэкспертиза.
В спортклубе отсутствия медика не комментируют.
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