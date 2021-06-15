"Скорая" приехала через 20 минут, но спасти мужчину уже не удалось.

В одном из столичных фитнес-центров умер мужчина. Он занимался, но в какой-то момент ему стало плохо.

По информации паблика "Киев Сейчас", речь идет о спортклубе SportLife в ТРЦ Retroville.

Читайте такжеМешал тренироваться: в столичном спортзале произошла стрельба"Мужчина просто занимался в спортзале, но в какой-то момент ему стало плохо, он упал. Первую помощь начал оказывать другой посетитель спортклуба. Коллеги пишут, что медик самого заведения просто стоял рядом", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, "скорая" приехала спустя 20 минут. Спасти мужчину не удалось.

"Почти час оказывали скорую помощь (искусственное дыхание и т.д.) посетителю клуба SportLife RetroVille, но увы…", - сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

Также сообщается, что у скорой помощи якобы не вся аппаратура работала.

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Автор: Ольга Робейко