Его задержали охранники.

В Днепре посетитель супермаркета достал пистолет после просьбы надеть маску.

Об этом пишет Репортер.

По данным издания, инцидент произошел 7 ноября в супермаркете на улице М. Лисиченко.

Мужчину попросили надеть маску, однако он отказался, после чего достал пистолет. Охранники магазина сразу же задержали злоумышленника и передали его прибывшим на место происшествия полицейским.

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В полиции сообщили, что информацию о происшествии внесли в единый реестр досудебных расследований.

Сейчас следователи ожидают записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, пишет Информатор.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчина затащил в машину и вывез за город бывшую жену. Он бросил ее на трассе.

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Автор: Людмила Жерновская