Правоохранители разоблачили псевдоволонтеров на Волыни.

Детективы Бюро экономической безопасности в Волынской области разоблачили "волонтеров", которые пытались ввезти виниловые проигрыватели под видом гуманитарной помощи из Польши.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Бюро экономической безопасности Украины. Отмечается, что груз ввозили через пункт пропуска "Ягодин". Его пытались выдать за радиозапчасти для одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

После обыска грузового автомобиля было изъято 50 коробок с аудиосистемами. Стоимость груза устанавливается.

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Детективы БЭБ установили, что схема была налажена для уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет при перемещении через таможенную границу.

Отмечается, что данный благотворительный фонд работает в Украине уже 9 лет. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Раскрыта преступная схема, к которой причастен благотворительный фонд, работающий в Украине уже 9 лет. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

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Как сообщал УНИАН, в марте БЭБ сообщило о подозрении директору компании, который поставлял некачественные бронежилеты для ВСУ на сумму почти 6 млн гривень. По данным правоохранителей, некачественные бронежилеты предназначались для одной из воинских частей Закарпатской области.

Сообщено о подозрении директору частной компании, суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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