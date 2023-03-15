Подозреваемому уже избрали меру пресечения, отметили в Бюро экономической безопасности.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору частной компании, который организовал поставки бронежилетов ненадлежащего качества, в завладении бюджетными средствами на общую сумму почти 6 млн грн.

Как сообщили в БЭБ, некачественные бронежилеты предназначались для одной из воинских частей Закарпатской области. "Директор одного из предприятий Киевской области в мае 2022 года заключил договор на поставку 350 бронежилетов. В соответствии с условиями договора руководитель организовал поставку средств защиты, которые по документам должны были соответствовать 4 классу защиты", - говорится в сообщении.

Согласно заключению судебной экономической экспертизы, проведенной в ходе расследования, установлено, что упомянутые бронежилеты не соответствуют требованиям ГОСТ.

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В БЭБ подчеркнули, что, преследуя корыстный мотив, директор общества своими действиями пренебрегал безопасностью жизни и здоровьем военнослужащих и осуществил поставку воинской части недоброкачественных бронежилетов.

В результате преступных действий руководитель предприятия завладел бюджетными средствами, выделенными на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины, на общую сумму 5,9 млн грн.

По результатам получения дополнительных доказательств руководителю предприятия сообщено о новом подозрении по ч. 1 ст. 209 УК Украины по факту легализации (отмывания) бюджетных средств.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

Новости об армии - что надо знать

В конце января СМИ узнали, что Министерство обороны Украины закупает продукты для военных в разы по более высокой цене, чем в магазинах Киева.

Позже в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что еще до огласки в СМИ начали расследование закупок продуктов для воинов. Правоохранители проверяли закупки более чем на 13 млрд грн.

Потом уволили заместителя главы Минобороны Вячеслава Шаповалова и главу департамента закупок Богдана Хмельницкого.

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