Обстоятельства инцидента будет устанавливать ГБР.

Неподалеку от Мариуполя полицейский в ходе спецоперации застрелил мужчину, который оказался директором местного рынка, а его сын незаконно рубил лес. Подробности инцидента раскрыли в местной полиции и СМИ.

Версия правоохранителей

В пресс-службе полиции Донецкой области вечером в субботу сообщили, что на окраине поселка Сартана разоблачили лиц, незаконно рубивших лес. На месте обнаружили четырех лесорубов и "Газель", который они использовали в своих целях. Во время документирования один из мужчин, 1987 года рождения, пытался покинуть место на автомобиле, а на требование об остановки не отреагировал, сбив водителя. Для остановки машины полиция применила оружие, при этом пуля попали в водителя.

Пострадавшего полицейского направили в больницу, а правовую оценку действиям правоохранителей будет давать Госбюро расследований.

Версия семьи погибшего

Как пишут "Новости Донбасса", погиб директор мариупольского рынка "Киевский" Владимир Мигоцкий. Об этом рассказал его сын Александр. Он говорит, что о случившемся узнал от своего брата Антона. По их версии, Антон поехал на "Газели" в Сартану, чтобы вытащить застрявшую легковую машину друга. "У него не получалось. Он отъехал к лежавшей неподалеку куче дров и загрузил несколько бревен в заднюю часть "Газели", чтобы нагрузить колеса для лучшего сцепления и таким образом вытащить легковушку", - пишет издание.

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Далее, со слов мужчины, на место приехал замначальника местного райотдела полиции и обвинил Антона в незаконной вырубке леса, после чего потребовал паспорт. Документы на место привез его отец, который прибыл в сопровождении двух человек и поинтересовался причинами задержания сына у полиции.

"Отец полицейскому задает вопрос: "Вы его поймали на вырубке деревьев или остановили машину, в которой были деревья? Это разные вещи", - пересказывает Александр.

После этого Мигоцкий-старший начал ругаться с полицией, после взял у сына ключи от "Газели" и попытался на ней уехать. После того, как он отдалился на 50 метров, полиция открыла огонь.

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Автор: Юрий Годован