Найден автомобиль преступника, взявшего в заложники полицейского в Полтаве

На месте находятся сотрудники полиции спецназначения, Нацгвардии, прокуратуры и СБУ.

Найден автомобиль Романа Скрипника, который взял в заложники, а потом отпустил полицейского в Полтаве.

Об этом сообщает Суспільне.

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На данный момент правоохранители продолжают поиски злоумышленника. Для розыска задействовали вертолет и служебных собак. Также на место проведения спецоперации привезли тепловизоры.

На месте находятся сотрудники полиции спецназначения, Нацгвардии, прокуратура и СБУ. Как сообщает Суспільне, через каждые 100 метров на полевых дорогах недалеко от Сорочинцев стоят патрули.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, в Полтаве злоумышленник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром". По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленнику 32 года.

Полицейские озвучили основные требования мужчины. В частности, он хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон авто и взятие заложника) и убежать.

Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, убежал в лесопосадку.

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