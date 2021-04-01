Мужчина находился в списках без вести пропавших лиц с 2017 года.

В Николаеве полиция задержала лиц, которые три года удерживали в плену киевлянина. Таким образом они хотели присвоить его квартиру.

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По словам начальника полиции Киева Андрей Крищенко, мужчина находился в списках без вести пропавших лиц с 2017 года.

"Мы получили оперативную информацию о месте пребывания разыскиваемого в Николаеве. Во время следственных действий в жилище злоумышленников обнаружили 52-летнего потерпевшего, а также 49-летнего киевлянина, которого, вероятно, также насильно удерживали в доме", - рассказал он.

Задержанные - уроженцы Николаева и Запорожья 1958, 1974, 1969 годов рождения. Их доставили в Шевченковское управление столичной полиции для проведения следственных действий и установления роли каждого. Сейчас им готовят объявление о подозрении.

Следователи районного управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В ходе неотложных следственных действий к нам обратилась еще одна гражданка, которая сообщила, что эти же люди мошенническим путем завладели ее жильем, а саму женщину поселили в частный дом одного из сел Николаевской области. Сейчас мы проверяем причастность преступной группы к этой мошеннической схеме и к аналогичным преступлениям на территории Украины ", - добавил Крищенко.

Андрей Крищенко: "Полицейские освободили киевлянина, которого три года держали в плену» таким образом злоумышленники хотели... Опубликовано Полиция Киева Среда, 31 марта 2021 г.

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Автор: Людмила Жерновская