По словам Дарьи, водитель утверждал, что на Донбассе нет российских войск, и якобы это все "выдумка власти, чтобы заработают на войне деньги".

В Харькове таксист назвал город "исконно русским" и нахамил пассажирке, которая разговаривала на украинском языке.

Свою историю Дарья Конох рассказала в Facebook.

Женщина рассказала, что заказала такси в службе Uklon.

"Села в такси и нужно было сделать звонок по работе. В реальной жизни я всегда говорю на украинском, а по работе, тем более. Водитель сразу после моего разговора задал интересный вопрос "Почему вы разговариваете на украинском?". Вежливо отвечала, что украинский мой родной язык и русский я знаю довольно плохо. Следующие 20 минут поездки я слушала, что я бандеровка, чтобы я ехала в Бандерштат", - рассказала она.

"Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков является "исконно русским городом", что украинский здесь навязывают, заставляют на нем говорить, и чтобы я ехала к своему Бандере", - добавила женщина.

Также, по словам Дарьи, водитель утверждал, что на Донбассе нет российских войск, и якобы это все "выдумка власти, чтобы заработать на войне деньги".

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В службе Uklon ее заверили, что якобы провели беседу с водителем

"Но надеюсь, что господин Игорь с номерами машины 0935МА синий Шевроле авео, понял, что Харьков является украинским городом", - подчеркнула она.

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Автор: Денис Прядко