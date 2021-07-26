Женщину-продавщицу уволили, за инцидент извинились, утверждает харьковчанка.

Языковой скандал в одном из магазинов Харькова получил свое продолжение.

Детали истории описала харьковчанка Оксана Хвыля, которую ранее отказались обслуживать на украинском языке и нецензурно "послали".

По ее словам, владелец магазина является украиноязычным, родом из Львова, а продавщицу взял на замену пока основная болеет.

"Короче, когда я попросила контакты, она, радующаяся, что такая умная, дала мне телефон подружки. А когда меня послала еще и ее подружка... Тут у меня упала планка. Причем, владелец сказал, что если бы они не были так глупы, подружка могла бы извиниться по телефону, и никто бы ничего не узнал. Когда владелец увидел волну в соцсетях, ему стало плохо", - пишет она.

Скандальной продавщице якобы уже нашли замену и уволили ее.

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"Единственное, что я сказала владельцу, что если бы его телефон висел под стеклом, то я бы в первый же набрала его, и мы бы сразу все решили. А этой твари я сказала в глаза, что здесь Украина, и тут такая русская ложь, к которой она привыкла, не проходит", - добавляет женщина.

Она утверждает, что жена владельца магазина извинилась за инцидент с продавщицей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове произошел языковой скандал. Продавщица магазина "Колос. Долина вкуса" отказалась обслуживать женщину, которая общалась на украинском языке. После инцидента женщина вновь вернулась в магазин уже с дочкой, которая помогла зафиксировать хамское отношение на видео. Продавщица не изменила своего мнения. Более того, она начала закрывать магазин, а в конце видео она обратилась к женщине в грубой форме. "В п*зду езжай", - сказала продавщица, когда харьковчанка спросила у нее, куда же ей ехать, чтобы разговаривать на украинском языке.

Автор: Юрий Годован