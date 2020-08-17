цей матеріал доступний українською

"У программы появились враги": на Банковой прокомментировали поджог автомобиля "Схем"

10:20, 17 августа 2020
Происшествия
112 0
Ночью сожгли автомобиль "Схем" / фото facebook.com/mixailotkach

Читайте также"хлопнули керасинчик" Богдан показал видео поджога его "Tesla" (видео)

Как написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook, такая ситуация является «совершенно недопустимой» и Украина должна делать все для защиты свободы слова.

«Журналистские расследования - это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со «схемами», - полностью недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, по которым были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал - это главное.

Действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, в том числе - пострадавших. Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства », - написала Мендель.

Поджог авто «Схем»: что случилось

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter