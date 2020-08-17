"У программы появились враги": на Банковой прокомментировали поджог автомобиля "Схем"

Пресс-секретарь Зеленского отметила, что журналистские расследования - это всегда опасная работа.

В Офисе президента Украины отреагировали на поджог авто проекта «Схемы: коррупция в деталях».

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Как написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook, такая ситуация является «совершенно недопустимой» и Украина должна делать все для защиты свободы слова.

«Журналистские расследования - это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со «схемами», - полностью недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, по которым были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал - это главное.

Действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, в том числе - пострадавших. Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства », - написала Мендель.

Поджог авто «Схем»: что случилось

Ночью сожгли автомобиль Kia Cerato, на котором журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» в течение четырех лет снимали расследования. Последний материал, над которым работали журналисты, - это сюжет «Короли дорог: как Зеленский, Ермак, Суркис нарушают ПДД и почему им за это ничего не будет?».

Журналисты озвучили первые версии относительно того, кто может быть причастен к поджогу.

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Автор: Андрей Василюк