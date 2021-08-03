Следователи считают, что 13-летний Богдан убил девочку "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений".

Подросток, которого обвиняют в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине, признался в содеянном, а следователи утверждают, что в момент трагедии он был пьян.

Об этом говорится в постановлении Волчанского районного суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, 13-летний подозреваемый Богдан Ф. "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" и "будучи в состоянии алкогольного опьянения" нанес Мирославе не менее 10 ударов тупым твердым предметом (предположительно кирпичом) в область головы.

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Кроме того, следователи опросили подружку убитой девочки. По ее словам, в день убийства она играла с Мирославой, когда к ним пришел Богдан и предложил пойти нарвать яблок. Девочка согласилась, пообещала вернуться, но так и не пришла.

Прямо на заседании подозреваемый признался в том, что действительно сильно избил Мирославу в заброшенном здании, после чего оставил ее без сознания и ушел домой.

Суд изучил данные следствия и поместил подростка в приемник-распределитель для детей.

Смерть Мирославы Третьяк на Харьковщине: что известно

В ночь на 29 июля в Старом Салтове на Харьковщине нашли тело пропавшей накануне 6-летней девочки Мирославы Третьяк. Мертвого ребенка обнаружили в заброшенном доме с признаками насильственной смерти – ушибы головы и лица.

Подозреваемым стал 13-летний местный житель Богдан Ф. Именно в обществе парня погибшую видели последний раз. Школьник известен своим жестоким обращением с животными.

Например, в 4 классе Богдан по-садистски убил щенков, растолкав их головы о камень.

Если вину докажут, убийце грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Станислав Кожемякин