Подросток, которого обвиняют в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине, признался в содеянном, а следователи утверждают, что в момент трагедии он был пьян.
Об этом говорится в постановлении Волчанского районного суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Согласно документу, 13-летний подозреваемый Богдан Ф. "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" и "будучи в состоянии алкогольного опьянения" нанес Мирославе не менее 10 ударов тупым твердым предметом (предположительно кирпичом) в область головы.
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Кроме того, следователи опросили подружку убитой девочки. По ее словам, в день убийства она играла с Мирославой, когда к ним пришел Богдан и предложил пойти нарвать яблок. Девочка согласилась, пообещала вернуться, но так и не пришла.
Прямо на заседании подозреваемый признался в том, что действительно сильно избил Мирославу в заброшенном здании, после чего оставил ее без сознания и ушел домой.
Суд изучил данные следствия и поместил подростка в приемник-распределитель для детей.
Смерть Мирославы Третьяк на Харьковщине: что известно
В ночь на 29 июля в Старом Салтове на Харьковщине нашли тело пропавшей накануне 6-летней девочки Мирославы Третьяк. Мертвого ребенка обнаружили в заброшенном доме с признаками насильственной смерти – ушибы головы и лица.
Подозреваемым стал 13-летний местный житель Богдан Ф. Именно в обществе парня погибшую видели последний раз. Школьник известен своим жестоким обращением с животными.
Например, в 4 классе Богдан по-садистски убил щенков, растолкав их головы о камень.
Если вину докажут, убийце грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.