Россиянка, которая радовалась войне в Украине, теперь злится и истерически смеется.

Российская блогерша Эльвина Боровкова эмоционально отреагировала на мятеж основателя "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ. Ранее она поддерживала путинский режим и желала оккупантам победы, но теперь происходящее ей совсем не нравится.

"Моя страна ведёт такую политику, чтобы я не нуждалась в сериалах", - с иронией отметила Боровкова в своем Telegram-канале.

В эту ночь пропутинская блогерша не скрывала, что испытала на себе весь спектр эмоций. Она злилась, смеялась и даже устроила истерику. Теперь Эльвина критикует своих фанов за то, что она обо всем этом предупреждала.

"Я на протяжении месяца, как попугай, говорила вам, что скоро начнётся Гражданская война, можете пролистать вверх и убедиться сами, а вы надо мной смеялись", - гневно заявила россиянка.

Эльвина также отметила, что она любит "заварушки". По словам блогерши, она желает россиянам всего самого ужасного. Помимо этого, ее сильно возмущает, что с утра о мятеже Пригожина молчат на росТВ. Эльвина даже показала, что на пропагандистском канале с самого утра рассказывают о гороскопах, но ничего не говорят о происходящем.

"Вообще я люблю заварушки. Желаю вам испытать самое страшное, что вы можете себе только представить. Чтобы в, как вы ее называете, "обычную, скучную, бытовуху" была благодарность за спокойствие, порядок и мир во всем мире", - резюмировала россиянка.

Кто такая Эльвина Боровкова

Российская TikTok-блогерша Эльвина Боровкова из Ярославля открыто призывала оккупантов убивать украинцев и бомбить города нашей страны. Она поддерживает войну, но совсем недавно блогерша "прозрела".

Как оказалось, Боровкову возмущает то, что в РФ ничего не меняется. После поездки в ОАЭ Эльвина поняла, кто является главным врагом.

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