В Одесской области горели склады / фото dsns.gov.uа
В селе Нерубайское Одесской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в трехэтажном складском здании.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Сообщается, что по состоянию на 11:29 пожар на площади 10 тыс. кв. м. локализовали, а в 12:25 – ликвидировали.
К тушению привлекались 84 спасателя и 22 единицы техники ГСЧС. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Тушение затрудняли ветер и распространение огня в помещении.
Пожар на складах в Одесской области
В Одесской области горели склады / фото dsns.gov.uа
Читайте такжеВ Харькове из-под земли вырвался огненный столб: что это может быть (видео)Спасатели не уточнили, что хранится на складах.
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