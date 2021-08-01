В ГСЧС не уточнили, что хранится на складах.

В селе Нерубайское Одесской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в трехэтажном складском здании.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Сообщается, что по состоянию на 11:29 пожар на площади 10 тыс. кв. м. локализовали, а в 12:25 – ликвидировали.

К тушению привлекались 84 спасателя и 22 единицы техники ГСЧС. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Тушение затрудняли ветер и распространение огня в помещении.

Читайте такжеВ Харькове из-под земли вырвался огненный столб: что это может быть (видео)Спасатели не уточнили, что хранится на складах.

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Авторы: Светлана Закелова, Лариса Козовая