На фоне пожаров, в Греции фиксируют рекордную жару.

В Греции продолжаются массовые лесные пожары. На данный момент зафиксированы 46 очагов возгорания.

Ситуацию осложняет жара, столбики термометров показывают до +40°. Об этом сообщает Kathimerini.gr.

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На данный момент к борьбе с огнем привлекли более 700 пожарных и спасателей со всей страны.

Огонь тушат три вертолета и четыре самолета. По информации спасателей, из-за сильной жары в некоторых местах пожары вспыхивают повторно.

Так, в районе Ахаия вблизи Зирии, где 26 июля был ликвидирован очаг возгорания, снова начался пожар. Начата эвакуация людей.

Полиция устанавливает причины пожаров.

Как сообщает издание, на фоне пожаров, в Греции фиксируют рекордную жару. Последние три дня в стране регистрировали температуру до 43° по Цельсию. А на выходных и на следующей неделе температура местами будет достигать 46°. В городах даже ночью температура не будет падать ниже 30°.

Пожары в Греции: что необходимо знать

28 июля 2021 года появилась информация о том, что в Греции вспыхнули лесные пожары. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополи.

Служба гражданской защиты разослала жителям потерпевшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

Ликвидацию пламени затруднял сильный ветер. Пожарные службы выражаюли беспокойство, что пламя может перейти на соседние населенные пункты.

Автор: Елена Коваленко