Участок ухаживал и был оснащен системами полива, а высота кустов превышает человеческий рост.

В Одесской области выявлена плантация конопли стоимостью более 3,5 млн грн.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, насаждения конопли выращены на окраине села Великий Дальник в Одесском районе.

На двух культивируемых участках, оснащенных системами полива и огражденных забором, обнаружили около 150 кустов наркосодержащих растений.

Правоохранители провели санкционированный обыск в рамках производства, открытого по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

Все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться дальнейшая квалификация события.

По предварительным данным, стоимость культивированной конопли – более 3,5 млн грн. Высота кустов превышает человеческий рост.

Полицейские устанавливают злоумышленников, причастных к незаконному посеву и выращиванию конопли.

Уголовный кодекс: наказание за выращивание конопли

Статья 307 Уголовного кодекса определяет наказание за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Согласно части первой этой статьи, за указанные действия предусматривается лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Также, статья 310 ККУ определяет наказание за посев или выращивание снотворного мака или конопли. В частности, за выращивание конопли в количестве от 10 до 50 растений грозит штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 8500 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. За выращивание более 50 кустов конопли предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Автор: Лариса Козовая