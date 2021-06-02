Мужчину доставили в больницу.

В городе Червонограде на Львовщине накануне произошел взрыв в квартире. Его спровоцировал самогонный аппарат.

Об этом пишут местные СМИ. Очевидцы вызвали на место спасателей, которые оказали первую медицинскую помощь пострадавшему мужчине.

"1 июня в 16:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Червоноград на ул. Клюсовская, 22 Червоноградского района произошел взрыв технического устройства без последующего горения на третьем этаже шестиэтажного жилого дома на кухни в одной из квартир. В результате взрыва травмированы владельца, 1974 года рождения, и повреждено окно на площади 2 кв. м. Разрушения несущих конструкций здания не было", - рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Пострадавшего после оказания первой помощи в больницу доставила "скорая".

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Как сообщалось, ранее в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно урегулирования некоторых аспектов самогоноварения и рынка молока (№4153).

Документом, в частности, предлагается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях статьи 176 ("Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки") и 177 ("Приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашней выработки"). Эти статьи предусматривают наложение штрафов. Таким образом, штрафы за самогоноварение могут быть отменены.

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Автор: Юрий Годован