Пострадавшие с телесными повреждениями доставлены в больницу, полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

26 декабря, около 14.00, в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чернигов, вблизи села Скибин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого возникло возгорание транспортного средства.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

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По предварительным данным, произошло столкновение "ВАЗ-2115" под управлением 32-летнего водителя и "BMW X5", который двигался впереди. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля "ВАЗ".

"32-летний водитель и его пассажиры: жена и двое несовершеннолетних детей 7-ми и 9-ти лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания помощи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали работники группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативной группы Броварского районного управления полиции, спасатели и медики.

После установления всех обстоятельств аварии полицейские предоставят правовую квалификацию.

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