Когда часть моста поднялась в воздух, авто с людьми съехало и опрокинулось / фото Twitter @WALAOR14/via REUTERS

В бельгийском городе Левен из-за моста Марии Тумас пострадала пара с ребенком. Семья находилась в машине на мосту, когда его развели.

Об этом пишет New York Post.

Происходящее очевидцы засняли на видео. В 17-секундном ролике видно, как часть моста поднимается, пока на нем стоит красная машина. В итоге авто съезжает вниз и переворачивается на крышу.

Внутри находились родители и их годовалый ребенок. Впоследствии спасателям удалось их вытащить. Пострадавших отвезли в местную больницу, они получили незначительные травмы.

По какой причине мост поднялся, хотя на нем была машина, выяснит расследование.

Ранее в Питере депутат Госдумы РФ пролетел на BMW через разводящийся мост и попал на видео. А в Лондоне сломался всемирно известный Тауэрский мост.

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Автор: Катерина Комолова