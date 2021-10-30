Мост развели, когда на нем стояло авто с людьми в салоне.

В бельгийском городе Левен из-за моста Марии Тумас пострадала пара с ребенком. Семья находилась в машине на мосту, когда его развели.

Об этом пишет New York Post.

Происходящее очевидцы засняли на видео. В 17-секундном ролике видно, как часть моста поднимается, пока на нем стоит красная машина. В итоге авто съезжает вниз и переворачивается на крышу.

Внутри находились родители и их годовалый ребенок. Впоследствии спасателям удалось их вытащить. Пострадавших отвезли в местную больницу, они получили незначительные травмы.

По какой причине мост поднялся, хотя на нем была машина, выяснит расследование.

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van het ongeval op de brug aan de Vaart in @stadleuven. Een getuige van het voorval kon nog net vastleggen hoe de auto van de brug schoof, en op zijn dak terecht kwam #robnieuws#robtvpic.twitter.com/svhA4fgmcH — ROBtv (@rob_televisie) October 28, 2021

Ранее в Питере депутат Госдумы РФ пролетел на BMW через разводящийся мост и попал на видео. А в Лондоне сломался всемирно известный Тауэрский мост.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова