Ученик восьмого класса прыгнул с 11 этажа после неприятной беседы с психологом.

В крупнейшем мегаполисе Казахстана Алма-Ате школьники массово пришли на учебу в юбках в поддержку восьмиклассника Сергея Кима Интеллектуальной школы химико-биологического направления, который 27 октября покончил с собой якобы после разговора с психологом.

Как пишет medialeaks.ru, в сети разгорелись споры по поводу поступка школьников. При этом некоторые пользователи вовсе не взяли во внимание то, что дети устроили протест не просто так, и принялись писать о пропаганде ЛГБТ.

Сообщается, что беседа покончившего с собой школьника с психологом состоялась после того, как он пришел на школьный бал в юбке.

"Восьмиклассник появился на мероприятии, посвященном героям "Гарри Поттера", но его образ не понравился кураторам, за что его и отправили на воспитательную беседу", – говорится в публикации.

Читайте такжеШантажировали интимными фото: в Индии покончил с собой один из самых влиятельных духовных лидеровВ поддержку школьника после случившейся трагедии в частности выступили учащиеся НИШ физико-математического направления. Они устроили флешмоб и пришли в школу в юбках.

"Сексизм – это когда куратор школы не впускает мальчика на осенний бал, потому что он пришел в юбке. После чего насильно отводит его к школьному психологу. А когда за него заступаются одноклассники, куратор поимённо требует фамилии каждого и угрожает дисциплинарным актом за то, что посмели поддержать "грешника". А потом этот мальчик спрыгивает с 11-го этажа, потому что не выдерживает общественного давления", – описала произошедшее у себя в Instagram пользовательница под ником j.j.dariga, которая поделилась фотографиями участников флешмоба.

"Сексизм – это когда мальчики, учащиеся в НИШ, массово приходят в школу в юбках в знак протеста против инцидента, а директор говорит им: "Быстро снимайте, мальчикам нельзя ходить в юбках", – добавила она.

Ранее сообщалось, как в школе-интернате на Херсонщине трое хулиганов довели девочку до суицида.

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Автор: Катерина Шварц