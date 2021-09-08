По словам водителя грузовика, его оппонент - полицейский, находился в нетрезвом состоянии.

В поселке Чабаны Киевской области легковушка Ravon столкнулась с грузовиком.

Видео с места событий обнародовал "Киев Оперативный".

"По словам водителя грузовика - его оппонент находился в нетрезвом состоянии, а также - он действующий работник полиции. Ему на "подмогу" приехали другие полицейские. Сейчас всю эту информацию уточняем", - говорится в сообщении в Telegram-канале проекта.

На видео с места происшествия можно видеть, что грузовик от столкновения перевернулся, а легковушка очень сильно повреждена.

Ранее в Запорожье водитель легкового автомобиля за минуту заработал сразу 4 протокола совершив ряд нарушений правил дорожного движения прямо на глазах у патрульных. К тому же он еще и разбил собственное авто.

Нарушителю был выписан протокол за нетрезвое вождение, совершение ДТП, повреждение электроопоры и управление автомобилем без документов.

В июне нетрезвый водитель сбил коляску с малышом в Винницкой области. Авария произошла в селе Ладыжинские хутора. Мама с ребенком прогуливались по обочине, когда водитель на бешеной скорости просто снес коляску. 11-месячная Доминика от удара выпала и получила тяжелые травмы. Сейчас девочка в реанимации, у нее черепно-мозговые травмы, многочисленные переломы и ушибы, но она в сознании.

Виновником аварии оказался 47-летний житель. На месте аварии полиция проверяла его на алкоголь, тест показал 0,3 промилле.

Автор: Дмитрий Захаров