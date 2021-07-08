В Волынской области утонул двухлетний мальчик.
Это в комментарии агентству Волынские новости подтвердили в пресс-службе областной полиции.
Инцидент произошел около 21:00 7 июля в пруду села Перешпа Волынской области.
Поселковый совет уточнил детали происшествия, пишет ТСН. Представители местных властей отметили, что ребенок утонул неподалеку от дома, когда мать оставила его и братика на отца. Сама же женщина пошла собирать черники.
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В полиции добавили, что погибшего осмотрели, но предварительно следов насильственной смерти не обнаружили.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, а сведения о происшествии задокументировали должным образом.
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