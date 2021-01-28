Мужчина дважды отбывал наказание в местах лишения свободы, освободился из колонии лишь 21 января.

В одном из поселков Волчанского района Харьковской области 13-летняя девочка пострадала от нападения 38-летнего мужчины, но смогла отбиться. Полиция быстро задержала нападавшего.

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Как сообщает Департамент уголовного розыска, инцидент произошел 27 января. Девушка возвращалась из учебного заведения домой, но пройдя 100 метров на нее напал взрослый мужчина в маске.

«Злоумышленник ударил ребенка стеклянной бутылкой, после чего имея целью закрыть рот одной рукой, нанес два удара в переносицу, челюсть и пытался реализовать свой грязный преступный умысел», - говорится в сообщении.

Впрочем, девушка начала сопротивляться – кричала и даже успела сорвать маску с нападавшего. Злоумышленник так испугался привлеченного внимания, что скрылся, оставив свои вещи на месте происшествия.

Полиция задержала нападавшего. Установлено, что он уже дважды отбывал наказание в местах лишения свободы, за совершение аналогичных преступлений и преступления против собственности. Он лишь 21 января освободился из исправительной колонии.

Решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения.

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Автор: Дмитрий Захаров