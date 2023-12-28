Они успели напасть на 16-летнего парня.

Следуя примеру российского сериала, группа юношей готовилась совершить серию преступлений в Киеве.

Как отмечается в сообщении на странице Национальной полиции Киева в Facebook, в начале декабря к правоохранителям обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные избили и ограбили его 16-летнего сына.

По информации начальника Подольского управления полиции Юрия Трембицкого, во время проведения розыскных мероприятий правоохранители оперативно установили причастных к совершению преступления лиц и доставили их в отделение полиции.

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"Мы узнали, что группа юношей, среди которых преимущественно несовершеннолетние, планировала совершать преступления на территории столицы. Злоумышленники привлекли к своей противоправной деятельности девушек, которые должны были знакомиться в интернете с парнями и приглашать на свидания. Предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов", - рассказал он.

Далее компания планировала грабить тех, кто придет на встречу. Так произошло и в этот раз - молодые избили парня, когда тот направлялся на свидание, и отобрали мобильный телефон. Гаджет потерпевшего сразу сдали в ломбард, а "вырученные" средства распределили между собой.

"Нарушители признались, что на преступные действия их побудил российский сериал об криминальной жизни подростков, которым они хотели подражать", - заявил Трембицкий.

Так, похищенный мобильный телефон полицейские разыскали и изъяли в качестве вещественного доказательства. Двум фигурантам, 2006 и 2007 годов рождения, следователи сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - это грабеж, совмещенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц и во время военного положения. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

Сериал "Слово пацана"

Как известно, в России получил большую популярность сериал "Слово пацана", который смотрят и в Украине. Украинский режиссер Любомир Левицкий призвал игнорировать этот сериал. Просмотр российских сериалов украинцами он назвал большой трагедией.

Министерство культуры и информационной политики прокомментировало популярность этого российского сериала в Украине, подчеркнув, что он содержит враждебную пропаганду.

Недавно стало известно, что суд в Москве арестовал актера этого сериала Сергея Базанова, которого обвиняют в убийстве бизнесмена.

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