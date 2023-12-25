Актер стал одним из двух подозреваемых по этому делу.

Суд в Москве арестовал актера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергея Базанова. Его обвиняют в убийстве бизнесмена.

Как сообщает "Агентство "Москва", речь идет об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева. Оно было совершено еще в 2011 году.

Источник издания говорит, что актер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал одним из двух подозреваемых по этому делу. Кого еще обвиняют в убийстве – неизвестно.

"12 лет назад четверо неизвестных напали на Дзабиева в Большом Полуярославском переулке и попытались выхватить у него сумку с $900 тысячами. Предприниматель оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета, после чего похитили деньги и скрылись", – пишет издание

Бизнесмена госпитализировали, однако он умер. Автомобиль, на котором передвигались нападавшие позже нашли неподалеку от места преступления.

Сериал "Слово пацана"

В России получил большую популярность сериал "Слово пацана". Смотрят его и в Украине. Украинский режисер Любомир Левицкий призвал сериал игнорировать. В противном случае не понятно, за что гибнут украинские военные. Сам просмотр российских сериалов украинцами он назвал большой трагедией.

В то же время Министерство культуры и информационной политики прокомментировало популярность российского сериала "Слово пацана" в Украине. Там отметили, что он содержит вражескую пропаганду, обиход которой в нашей стране в условиях войны недопустим. Минкульт "банит" сервисы, где украинцы смотрят сериал.

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