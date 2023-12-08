В Министерстве призвали выбирать украинский контент, а не российский.

Министерство культуры и информационной политики прокомментировало популярность российского сериала "Слово пацана" в Украине.

Как говорится в заявлении пресс-службы, защита Украины возложена не только на ВСУ, но и на каждого человека. Все, кто выбирает украинский контент, а не российский, также оказывает сопротивление врагу.

"В украинском интернет-пространстве, в частности среди подростков, распространяется сериал российского производства, прямо распространяющий насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессорке. Он содержит враждебную пропаганду, бытование которой в Украине в условиях войны недопустимо", - говорится в заявлении Минкульта на странице в Facebook.

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Отмечается, что российский контент не транслируется на официальных украинских платформах, поэтому найти его можно на пиратских и российских ресурсах, являющихся незаконными действиями. Уже 22 таких медиасервиса включены в перечень тех, которые не могут транслироваться в Украине.

"Для информационной безопасности нашего государства важно прекратить распространение российского контента через пиратские и официальные платформы врага, чтобы предотвратить влияние российских информационно-психологических операций на украинцев, а особенно подростков", - добавила пресс-служба.

В то же время блогеры, как говорится в заявлении, продолжающие продвижение враждебного контента, сознательно или бессознательно, подыгрывают оккупантам. Ведь потребляя и распространяя продукт, произведенный государством-агрессором, они косвенно приобщаются к финансированию армии России. Поэтому из-за продвижения культуры врага гибнут наши люди - и военные, и гражданские.

"Призываем лидеров мнений и каждого гражданина Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потребление российского продукта. Мы должны быть единственными в своей позиции. Помним, что, пуская российский контент в наше информационное пространство, мы проигрываем. Наша большая победа состоит из небольших выборов в пользу Украины", - сообщила пресс-служба Минкульта.

Сериал "Слово пацана" - что известно

Сериал "Слово пацана" о преступных группировках стал популярным не только в России, но и в Украине. Более того, саундрек сериала "Пыяла" возглавил рейтинг самых популярных песен в Украине от Apple Music.

Стоит отметить, что сериал "Слово пацана" калечит детей. Психолог Екатерина Клюшниченко говорит, что после просмотра этого сериала насилие может стать повседневностью. Кроме того, сцены с насилием могут вызвать ряд проблем у подростков, в том числе и с психикой.

Кроме того, украинский режисер Любомир Левицкий назвал просмотр российских сериалов большой трагедией. Он призвал игнорировать "Слово пацана". В противном случае не понятно, за что гибнут украинские военные...

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