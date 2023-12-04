По словам эксперта, после просмотра этого сериала насилие может стать повседневностью.

Психолог Екатерина Клюшниченко в эксклюзивном комментарии УНИАН объяснила, как российский сериал "Слово пацана" о молодежной преступности влияет на психику детей.

По ее словам, романтизация насилия ведет к тому, что это становится по большей степени нормой в обществе. Как результат - это травмирует людей и делает насилие и грубость чем-то повседневным.

Клюшниченко говорит, что на самом деле каждый человек уникален, но есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание.

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"У кого-то психика более устойчива, а кто-то намного чувствительнее к тому, что видит на экране. Есть ряд серьезных последствий, которые могут вызвать жестокие сцены, а именно могут возникнуть симптомы, схожие с посттравматичным стрессовым расстройством (ПТСР), панические атаки, заостренное чувство страха, повышенная тревожность, апатическое или депрессивное состояние, повышенная агрессия и другое", - сказала психолог.

Екатерина добавила, что если человек воспринимает сюжет на экране как что-то нереальное и может себя отделить от того, что там происходит, понимает последствия тех или иных действий и способен опираться на свои ценности, которые идут в разрез с жестокостью, грубостью и другими негативными проявлениями, то вреда просмотр сериала "Слово пацана" для человека не должно принести.

Но есть психологически более чувствительные и восприимчивые люди, продолжила эксперт. В данном случае нужно быть намного аккуратнее и заботится о себе.

"Конечно, невозможно запретить человеку смотреть то, что он хочет смотреть. Но важно осознавать последствия, которые может данный сюжет оставить на долгое время не только в жизни одного человека, но и в обществе в целом", - подытожила эксперт.

Сериал "Слово пацана" - что известно

Российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" рассказывает об истории борьбы нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы. Главные герои - 14-летние школьники, которые попадают в одну из таких уличных банд, где они учатся драться, грабить людей, а также узнают законы местных авторитетов.

К слову, российские подростки уже начали устраивать потасовки, повторяя сцены из сериала.

Этот сериал стал популярным и в Украине. Более того, саундтрек к нему также набирает обороты. Песня "Пыяла" уже возглавила рейтинг Apple Music в Украине.

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