Отвратительный инцидент заметили на центральном рынке города.

В Запорожье продавщица местного рынка нашла отвратительный способ для придания "товарного вида" овощам. Женщина плевала на продукты водой, ее засняли на видео.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Днепр Оперативный".

Так, на видео можно увидеть, как женщина набирает воду в рот и плюет на огурцы. Все это она делала уверенно, почти не оглядываясь. Создается впечатление, что продавщица уже не впервые "освежает" овощи таким отвратительным методом.

Пользователи Сети возмущены действиями женщины, которая работает на центральном рынке Запорожья. Кроме того, что это максимально негигиенично и опасно, особенно в условиях стремительного распространения коронавируса, это просто противно.

Читайте такжеВ Днепре пьяный водитель въехал в столб и заснул (фото)Накажут ли продавщицу за плевки на товар - не сообщается. Как отметили люди в комментариях, теперь они будут еще тщательнее мыть овощи и внимательнее выбирать продавщиц и точки продажи продуктов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России продавщица секс-шопа избила грабителя резиновым дилдо и попала на видео.

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Автор: Полина Кузенко