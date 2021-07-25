Хозяйка магазина отказалась улаживать конфликт и так же нахамила постоянной клиентке.

В Харькове случился языковой скандал. Продавщица магазина "Колос. Долина вкуса" отказалась обслуживать женщину, которая общалась на украинском языке. Владелица торговой точки отказывается извиняться за поступок подчиненной и так же негативно высказывается о государственном языке.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказала Оксана Хвыля, с которой произошла эта неприятная история.

Так, женщина поддерживает расширение сферы украинского языка, она вежливо просит продавцов переходить на государственный язык, когда они обращаются к ней на русском языке. Но в киоске "Колос. Долина вкуса" ее ждала агрессия.

"Продавщица тарахтела на русском "ой, у нас зразы вкусныееее", но когда услышала мое "ні, двадцять гривень лише для тих, хто обслуговує українською", ее порвало. Она начала кричать, чтобы я катилась к Бандерштадту, что она русская, приехала из России, и что никакого украинского здесь не будет. Она отобрала обратно пакет с товаром и бросила мне сто гривен", - написала харьковчанка.

Читайте такжеВ Бердянске во время движения загорелась маршрутка с пассажирамиПосле инцидента женщина вновь вернулась в магазин уже с дочкой, которая помогла зафиксировать хамское отношение на видео.

Продавщица не изменила своего мнения. Более того, она начала закрывать магазин, а в конце видео она обратилась к женщине в грубой форме.

"В п*зду едь", - сказала продавщица, когда харьковчанка спросила у нее, куда же ей ехать и где разговаривать на украинском языке.

"Я готовлю официальную жалобу. И не только омбудсмену. Потому что я хотела уладить конфликт, но ее начальница бросила трубку со словами "Разгавариваете на украинскам? Да свидания!" Потому что, собственно, я старая лояльная покупательница, которая покупала здесь много лет, а это новая продавщица, которая не успела устроиться, как подняла такой скандал. А не иметь кассового аппарата и быковать, ну это реально тупо. Потому что там не только с языком нарушения", - добавила возмущенная из-за языкового скандала женщина.

Харьковчанка уже пытается решить ситуацию на законодательном уровне. "Держспоживслужба мертвая структура. Позвонила на горячую линию службы в Харьковской области, тупо не взяли трубку. Тогда я позвонила на горячую (!!!!!!) круглосуточную (!!!!) линию центрального офиса, и там.... Правильно! Тупо не взяли трубку!!!!!!", - написала о первых попытках женщина.

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Автор: Полина Кузенко