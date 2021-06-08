В Костополе женщина напала на пенсионерку, которая продает продукты возле ее салона.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Бизнес-леди побила бабушку, которая на улице продавала свою продукцию, потому что ей не понравилось, что та торгует возле ее салона.
Сейчас об этом гудят соцсети и весь город Костополь Ровенской области. Едва ли не все становятся на защиту потерпевшей.
Читайте такжеРаскрыта причина падения лифта с украинцами в ПольшеА вот женщина, которая якобы напала на нее, говорит, что жертва в этой истории именно она. По ее словам, продавщица обзывала ее, а также проклинала ее маленького сына.
Пенсионерке сначала оказали помощь прохожие, потом на место вызвали скорую. Она обратилась в полицию.
Владелица салона говорит, что в соцсетях преувеличивают. Она подала на пенсионерку в суд.
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