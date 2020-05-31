Полиция задержала уже 30 человек, причастных к перестрелке в Броварах

Сейчас 23 из них объявлено о подозрении, а 11 - избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На сегодня полиция задержала 30 человек, причастных к стрельбе в Броварах, и 23 из них объявлено о подозрении.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

«На сегодня, 31 мая, работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них объявлено о подозрении», - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что в настоящее время суд избрал меру пресечения 11 лицам - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

В МВД напомнили, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока. По факту стрельбы начато три уголовных производства.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой за междугородние маршрутные перевозки.

В результате конфликта пострадали трое человек, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

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