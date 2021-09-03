Воспитательница ударила его на тихом часе / УНИАН / Иванов Алексей
Маленький воспитанник одного из частных детских садов Одессы пожаловался взрослым на избиение.
Об этом говорится в Telegram Одесса как она есть.
У ребенка поинтересовались на камеру, оскорблял ли его кто-то в детском саду. Малолетний в ответ произошедшее подтвердил.
В соцсети пишут, что воспитательница ударила его на тихом часе. Поводом для удара было якобы пение воспитанника.
"Ну, это первый раз, когда меня ударили", – отреагировал малый одессит. И показал на голову и лицо.
В заметке отмечается, что администрация учреждения педагога прикрывает и не дает разрешение на проведение полиграфической экспертизы.
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