Администрация заведения педагога прикрывает, пишут в соцсети.

Маленький воспитанник одного из частных детских садов Одессы пожаловался взрослым на избиение.

Об этом говорится в Telegram Одесса как она есть.

У ребенка поинтересовались на камеру, оскорблял ли его кто-то в детском саду. Малолетний в ответ произошедшее подтвердил.

В соцсети пишут, что воспитательница ударила его на тихом часе. Поводом для удара было якобы пение воспитанника.

"Ну, это первый раз, когда меня ударили", – отреагировал малый одессит. И показал на голову и лицо.

В заметке отмечается, что администрация учреждения педагога прикрывает и не дает разрешение на проведение полиграфической экспертизы.

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Автор: Иван Бойко