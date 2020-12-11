Лисянский устроил драку в ресторане.

Представителя омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского уволили с должности после драки в ресторане.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, по факту инцидента была проведена проверка.

"С сегодняшнего дня он уволен с занимаемой должности", - написала она.

Лисянский устроил драку: суть инцидента

На днях Павел Лисянский устроил дебош в одном из ресторанов города Святогорск. По словам владельца заведения, нетрезвый Лисянский отказался покинуть ресторан в 22:00 - в связи с карантином заведения не могут работать дольше. Охранник ресторана предупредил Лисянского, что вызовет полицию. Чиновник отреагировал агрессивно. Со словами "Ты что, мусорской? Ты мусоров собрался вызывать? Ты меня мусором назвал или что?"- он свалил мужчину с ног.

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Автор: Юрий Годован