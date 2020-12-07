Омбудсмен сообщила, что решила временно отстранить Лисянского от работы.

Представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский устроил дебош в одном из ресторанов города Святогорск.

Читайте такжеВ Киеве женщина ударила полицейского, который выбил дверь, чтобы помочь ей (фото)

Как сообщают «Новости Донбасса», инцидент произошел вечером 5 декабря. Видео событий опубликовано в сети – на нем можно видеть, как Лисянский конфликтует с другим мужчиной, а затем валит его на землю и избивает ногами.

Со слов владельца заведения, нетрезвый Лисянский отказался покинуть ресторан в 22:00 – в связи с карантином заведения не могут работать дольше.

Охранник ресторана предупредил Лисянского, что вызовет полицию. Чиновник отреагировал агрессивно. Со словами «Ты что, мусорской? Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал или что?» он свалил мужчину с ног.

Пресс-офицер Славянского отдела полиции Мария Тюрина сообщила журналистам, что по данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса «Умышленное легкое телесное повреждение». Идет проверка.

Омбудсмен Людмила Денисова, в свою очередь, сообщила, что решила временно отстранить Лисянского от выполнения служебных обязанностей.

«Сейчас мной принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, которая будет продолжаться до 21 декабря 2020 включительно с одновременным его отстранением от должности на указанный период», - отметила она в Facebook.

Больше новостей о происшествиях

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров