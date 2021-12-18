Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Патрульный полицейский Михаил Бойко из города Северодонецк в свой выходной день героически спас ребенка, который находился в горящей квартире.

Детали спасения рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Это произошло вчера вечером на улице Первомайской. Коп вышел на пробежку, однако получил звонок от жены. Она сообщила о пожаре в их подъезде. Патрульный побежал туда и узнал от соседей, что в горящей квартире находится ребенок - слышны крики и плач. Он бросился на спасение и до прибытия пожарных выбил замок двери.

"Открыв дверь квартиры, где был пожар, Михаил увидел на полу без сознания мальчика. Взяв ребенка на руки, он вынес его к подъезду, где стояли люди. После этого соседи сообщили, что в квартире могут еще находиться дети. Михаил снова вернулся в пылавшую квартиру. Поскольку задымление не позволяло передвигаться в полный рост, патрульному пришлось ползки пробираться по комнатам в поиске детей. Проползши несколько метров, Михаил закричал, чтобы кто-то отозвался, но никакого ответа не раздалось. Поняв, что больше не может находиться в помещении, из-за недостатка воздуха, патрульный выбежал на улицу", - говорится в сообщении.

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Спасенный мальчик пришел в себя и рассказал, что кроме него в квартире никого нет. Ребенка отвезли в больницу, его жизни угрозы нет. Пожар потушили спасатели, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Автор: Юрий Годован