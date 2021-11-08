Переименование города нардеп назвал следующим шагом декоммунизации.

Народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович высказался о требовании языкового омбудсмена переименовать ряд городов. Политик оценил сроки переименования Северодонецка и указал, что это уже давно было пора сделать.

Об этом Вятрович рассказал изданию "Обозреватель".

Нардеп поддерживает идею переименования Северодонецка и считает, что это будет следующим этапом декоммунизации Украины. По словам Вятровича, смена названия города может произойти уже в ближайшее время.

"Наличие русифицированных названий на карте Украины является признаком российской имперской политики. Нам давно следовало избавиться от таких следов российского имперского владычества на нашей территории", – заявил Вятрович.

Политик считает, что переименование Северодонецка является деколонизацией - новым шагом в декоммунизации. Вятрович напомнил о том, что название города произошло от названия реки Северский Донец, которая является притоком российской реки Дон.

Читайте такжеРада вернула старое название декоммунизированному селу на Львовщине"Поэтому я всячески поддерживаю эту инициативу. Готов поддержать ее и как народный депутат... После уничтожения коммунистических наслоений мы должны определить наслоение времен Российской империи и восстановить украинскую топонимику", - указал нардеп.

Переименование Северодонецка и других населенных пунктов должно произойти после нескольких этапов, рассказал Вятрович. Так, в закон "О географических названиях" должны внести изменения, а затем Верховная Рада будет принимать решение смене названия каждого из населенных пунктов.

По словам нардепа, если парламентское большинство поддержит такое решение, переименование Северодонецка и других городов может быть реализовано в кратчайшие сроки.

"Когда мы ставили перед собой задачу декоммунизации, она было гораздо более масштабной. Речь шла о тысячах населенных пунктов. Сейчас масштабы переименований не будут такими большими, поэтому это можно быстро реализовать", добавил Вятрович.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября языковой омбудсмен выступил с требованием переименовать ряд городов. В списке оказалось больше десятка населенных пунктов.

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Автор: Полина Кузенко