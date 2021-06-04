14 января полицейский в отделении избил гражданина, который хотел сообщить о совершении кражи.

Полицейскому, который в январе издевался над юношей в Житомирской области, сообщили о подозрении по новому факту пыток.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Установлено, что 14 января полицейский в отделении избил гражданина, который хотел сообщить о совершении кражи.

«Он бил потерпевшего по голове и в грудь, после чего тот был вынужден написать объяснение, что никакой кражи не произошло», - говорится в сообщении.

По сведениям ГБР, этому же правоохранителю и еще двум гражданским лицам в марте уже были уведомлены о подозрении в связи с пытками двух юношей. Это произошло неподалёку от села Маклаевка Малинского района также 14 января. Установлено, что между двумя избиениями прошло всего несколько часов.

На сегодняшний день он уволен из рядов Национальной полиции Украины. Он подозревается в пытке, совершенной повторно (ч.2 ст.127 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Напомним, в январе между двумя населенными пунктами одного из районов Житомирской области группа лиц, требуя у двух юношей признать причастность к похищению автомобиля, избила их и заставляли стоять на коленях. К таким действиям присоединился патрульный, который прибыл на место происшествия. Однако, вместо того, чтобы помочь пострадавшим, полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из пострадавших и нажал на курок пистолета, требуя предоставить сведения о краже автомобиля.

Полицейскому и еще двум лицам сообщили о подозрении по факту пыток юношей.

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Автор: Светлана Макринская