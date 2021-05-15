Все пятеро детей, которые воспитывались в семье, по решению специальной комиссии изъяты у родителей и находятся в больнице.

В Хмельницкой области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, которого подозревают в избиении раскаленной кочергой двух малолетних детей.

Читайте такжеВ Хмельницкой области отец пытал маленьких детей раскаленной кочергойОб этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что 14 мая следователи Каменец-Подольского райуправления полиции открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и объявили о подозрении 37-летнему мужчине, который раскаленной кочергой избил 8-летнего сына и 6-летнюю дочь.

Следователи выяснили, что таким образом отец наказал детей за непослушание.

В результате такого «воспитательного» процесса дети получили ожоги ягодиц, ног и спины. Все пятеро детей, которые воспитывались в семье, по решению специальной комиссии изъяты у родителей и находятся в больнице.

Мужчину взяли под стражу на период досудебного расследования.

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Автор: Дмитрий Хилюк